Portugal etterforsker årsakene til taubaneulykken i Lisboa, og dødstallet stiger til 17

Siste nytt om Portugal . I en tidligere rapport skrev vi at minst 15 personer hadde omkommet i taubaneulykken i Lisboa. Nå har myndighetene bekreftet at tallet har steget til 17, mens etterforskningen fortsetter for å finne ut hva som forårsaket at Gloria-linjen sporet av og smalt inn i en bygning.

Abel, hans kone og barnebarn var blant de 40 passasjerene i vognen som befant seg i bunnen av bakken: "Da jeg så en annen vogn komme ned, sa jeg til kona mi Vi kommer alle til å dø her. Den satte opp en voldsom fart, tok en liten sving og traff bygningen med et høyt smell."

Myndighetene har stanset byens taubaner for sikkerhetskontroller, mens fagforeningene peker på at det lenge har vært bekymring for spenningen i tauene. Det kommunale transportselskapet insisterer på at det utføres daglige inspeksjoner, men eksperter undersøker bremsesystemet nøye.