Portugal går til nyvalg: Sosialisten Seguro møter høyreekstreme Ventura 8. februar

Den moderate sosialisten Antonio José Seguro gikk til topps i søndagens første runde av presidentvalget i Portugal med 31,1 % av stemmene, noe som betyr at han må ut i en andre valgomgang mot lederen for det høyreekstreme partiet Chega, André Ventura, som fikk 23,5 %. Andre valgomgang er berammet til 8. februar.

Resultatet understreker et fragmentert politisk landskap. I løpet av de 50 årene som har gått siden Portugal gjorde slutt på fascistdiktaturet, har det bare vært presidentvalgkamp én gang tidligere, i 1986. Selv om presidentskapet i stor grad er seremonielt, har det fortsatt makt til å oppløse parlamentet, nedlegge veto mot lovgivning og utlyse nyvalg.

João Cotrim de Figueiredo fra det næringslivsvennlige Liberale initiativet kom på tredjeplass med rundt 16 prosent, mens andre kandidater, deriblant den pensjonerte admiralen Henrique Gouveia e Melo og den satiriske kandidaten Manuel João Vieira, delte resten av stemmene mellom seg. Venturas Chega-parti, som ble grunnlagt for sju år siden, har blitt en stor maktfaktor og har innflytelse på innvandringspolitikken og annen politikk.

Til tross for sitt sterke resultat i første valgomgang står Ventura overfor en høy avvisningsprosent, med over 60 % av velgerne som uttrykker motstand. Analytikere beskriver Chega som et "enmannsshow", noe som gjenspeiler Venturas ambisjoner om å gå videre fra presidentembetet til statsministerposten. Ventura har imidlertid lovet å mobilisere høyresiden for å forhindre en sosialistisk seier.

Statsminister Luís Montenegros sosialdemokrater har sagt at de ikke vil støtte noen av kandidatene. Politiske observatører spår at Seguro vil ha bred oppslutning, noe som vil gjøre Venturas vei til seier vanskelig, selv om valgkampen understreker den økende innflytelsen til ytre høyre i Portugal.