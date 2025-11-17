Portugal jobber for å anke den potensielle utestengelsen av Cristiano Ronaldo før VM 2026

HQ

Portugal er bekreftet kvalifisert for VM 2026 etter å ha slått Armenia 9-1, men Cristiano Ronaldo spilte ikke der, ettersom han fikk rødt kort i den forrige kampen, et 2-0-tap for Irland som til slutt førte til at Irland kvalifiserte seg for playoff. Ronaldo fikk direkte rødt kort etter å ha albuet den irske forsvarsspilleren Dara O'Shea, etter en VAR-sjekk.

I henhold til FIFAs regler kan han få opptil tre kampers utvisning for voldelig oppførsel. Det betyr at han potensielt kan gå glipp av Portugals to første kamper i gruppespillet i VM. Det er noe Portugal vil prøve å unngå med alle midler. Ifølge rapporter fra Portugal (via The Sun) jobber det portugisiske fotballforbundet (FPF) med en anke til FIFAs disiplinærkomité, som ikke forventes å komme med en avgjørelse før landslagspausen er over (som avsluttes på tirsdag).

Portugal vil basere Ronaldos forsvar på tre argumenter: Ronaldos perfekte statistikk (det var hans første avskjed etter 226 landskamper for Portugal siden 2003), det faktum at O'Shea tok tak i Ronaldo først, og til slutt det "fiendtlige miljøet" i Dublin og spesielt ordene til Irlands landslagssjef Heimir Hallgrimsson, som før kampen antydet at Ronaldo "kontrollerte" dommeren under den forrige kampen i Lisboa, der Portugal vant 1-0. Senere sa Hallgrimsson at Ronaldo hadde "kontrollert" dommeren. Senere sa Hallgrimsson at han hadde "kommet inn i hodet på Ronaldo".