Portugal scorer 5 mål mot Usbekistan, og Cristiano Ronaldo «svarer» Messi med sine egne rekorder

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Presset var stort på Portugal etter det skuffende 1–1-uavgjortet mot DR Kongo forrige uke i VM-debutkampen, men de svarte på kritikken med stil, en 5–0-seier over Usbekistan, det svakeste laget i gruppe K. Portugal ligger nå midlertidig på toppen av gruppen og venter på resultatet av kampen mellom Colombia (som allerede har tre poeng) og DR Kongo i morgen, onsdag, kl. 04.00 CEST, 03.00 BST.

Presset var spesielt stort på Cristiano Ronaldo, som ble kraftig kritisert i den første kampen for sin svake prestasjon – bare tre skudd og 25 ballberøringer på 90 minutter. CR7 svarte raskt og scoret det første målet allerede etter 6 minutter, før han la til et mål til før pause. Nuno Mendes, Rafael Leão og et selvmål av Abdukodir Khusanov etter et skudd fra João Félix fra et hjørnespark fullførte seieren.

Ronaldo, den eneste spilleren som har scoret i seks verdensmesterskap: allerede 10

At Ronaldo scoret som 41 år og 128 dager gammel gjør ham ikke til den eldste spilleren som har scoret i et VM: rekorden vil trolig lenge holdes av Roger Milla, som scoret som 42 år og 39 dager gammel i 1994. Men Ronaldo er den eldste spilleren som har scoret to mål i et VM, og enda mer betydningsfullt: han blir den første spilleren som har scoret i seks verdensmesterskap.

Han bryter også den mye omtalte rekken på ti kamper i store turneringer (VM og EM) uten å score et mål for Portugal – en rekke som ikke tok hensyn til VM-kvalifiseringen eller Nations League 2024/25, som Portugal vant etter å ha slått Spania, og hvor Ronaldo var toppscorer med 8 mål.

Bare Messi (sammen med den meksikanske målvakten Guillermo Ochoa, som ikke har spilt siden han er reserve for Raúl Rangel) har også spilt i seks verdensmesterskap, men til tross for at han har den historiske målrekorden i verdensmesterskap, med 18 mål, scoret han ikke i Sør-Afrika 2010. Disse to målene var Ronaldos niende og tiende mål i verdensmesterskap.