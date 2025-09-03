Portugal slår tilbake og slår Estland for å kvalifisere seg til knockoutfasen i EuroBasket for første gang

HQ

En av de mest interessante kampene på den nest siste dagen av gruppespillet i EuroBasket var helt klart Portugal mot Estland. Det var som en knockout: resten av lagene i gruppe A var enten kvalifisert for lørdagens åttendedelsfinale (Latvia, Serbia, Tyrkia) eller eliminert (Tsjekkia).

Og kampen, til tross for den relativt lave resultattavlen, skuffet ikke i følelser, med stadige lederskifter: Portugal begynte å vinne, men Estland nådde det siste minuttet med en 64-61 ledelse. Et trepoengsskudd fra Rafael Lisboa, og senere scoret han alle fire frikastene, ga Portugal seieren. Totalt scoret han 17 poeng og 5 assists.

"Det var målet vårt helt fra begynnelsen av konkurransen, og det er alltid bra å nå målene, og vi er veldig, veldig, veldig glade", sa Lisboa, som også jobber som point guard for Benfica. Dette er første gang Portugal når utslagsrunden i EuroBasket, etter å ha kommet nærmere enn noen gang i 2007.

Tror du Spania kvalifiserer seg i morgen?