Portugal stenger ytre høyre ute, og Seguro vinner presidentskapet i en jordskredseier

Portugal valgte søndag den moderate sosialisten António José Seguro til landets neste president etter en overlegen seier i andre valgomgang over høyrepopulisten André Ventura. Meningsmålinger og delresultater viste at Seguro komfortabelt oversteg to tredjedeler av stemmene, et resultat som understreket en bred koalisjon av velgere som samlet seg bak en sentrumsorienterte figur for å blokkere landets voksende ytre høyre.

Valget ble gjennomført til tross for kraftige stormer og oversvømmelser som tvang et lite antall kommuner til å utsette avstemningen, og valgdeltakelsen holdt seg stabil sammenlignet med første runde. Seguro framstilte seieren sin som en støtte til demokratiske verdier og politisk moderasjon, og presenterte seg selv som en stabiliserende kraft etter år med turbulens som har ført til at Portugal har avholdt tre parlamentsvalg på like mange år.

Selv om Venturas nederlag setter en stopper for hans forsøk på å bli president, understreker hans sterke valgresultat likevel den voksende appellen til nasjonalistisk og innvandringsfiendtlig retorikk i Portugal. Seguro inntar nå en stort sett seremoniell rolle, men en rolle med reell innflytelse, inkludert vetorett og muligheten til å oppløse parlamentet. Det forventes at hans presidentskap vil fokusere på mekling, samarbeid med sentrum-høyre-regjeringen og å roe ned et politisk landskap som er preget av ustabilitet og fremveksten av populisme...