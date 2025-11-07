Portugal GP: Tid for "berg-og-dal-bane"-løpet i MotoGP og hva som står på spill i det nest siste løpet

HQ

MotoGP 2025 er inne i sluttspurten, med det første av de to siste Grand Prix-løpene denne helgen i Portugal, på Autódromo Internacional do Algarve i Portimão, en 4,653 km lang bane som populært kalles "berg-og-dal-banen" på grunn av de bratte høydeforandringene, med topper og bølgende svinger som gjør den spesielt utfordrende å kjøre... og spennende å se på.

Første- og andreplassen er allerede avgjort, med en historisk 1-2-seier til brødrene Marc og Álex Márquez, men tredjeplassen er åpen med tre kandidater til den: Marco Bezzecchi (291 poeng), Francesco Bagnaia (286 poeng), og til og med Pedro Acosta (260 poeng), som fortsatt har noen sjanser, og som drar nytte av Bagnaias DNF i forrige Grand Prix.

Tider for Portugal GP denne helgen



Trening Fredag 7. november kl. 16.00 CET, 15.00 GMT



Kvalifisering 1: Lørdag 8. november, 11:50 CET, 10:50 GMT



Kvalifisering 2: Lørdag 8. november, 12:15 CET, 11:15 GMT



Sprint Race: Lørdag 8. november, 16:00 CET, 15:00 GMT



Grand Prix: Søndag 9. november, 14:00 CET, 13:00 GMT



Gleder du deg til Portugals GP denne helgen?