Portugals katolske kirke betaler 1,85 millioner dollar til ofre for seksuelle overgrep

Portugals katolske kirke har kunngjort at den vil betale 1,6 millioner euro (1,85 millioner dollar) i kompensasjon til 57 ofre for seksuelle overgrep begått av geistlige.

Avgjørelsen kommer etter en etterforskning i 2023 som identifiserte minst 4815 ofre i løpet av de siste 70 årene, noe som understreker omfanget av overgrep innenfor kirken.

Den portugisiske bispekonferansen sa at kompensasjon ikke kan gjøre skaden ugjort, men gjentok sin unnskyldning til de berørte.

Utbetalingene vil variere mellom 9 000 og 45 000 euro per person. Totalt 67 krav ble ansett som berettigede, og noen er fortsatt under behandling.