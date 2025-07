Portugals tidligere statsminister står overfor ny korrupsjonsrettssak

HQ

Siste nytt om Portugal . Portugals tidligere statsminister José Sócrates møtte torsdag i retten som en del av en lenge etterlengtet korrupsjonsrettssak, noe som markerer en dramatisk gjenåpning av en sak man trodde var avsluttet. Her er hva han sa før han gikk inn i bygningen.

"Fire år senere tvinger staten meg til å møte i retten igjen for å svare på nøyaktig de samme anklagene. Etterforskningsdommeren mente for fire år siden at ingen av anklagene var underbygget, ikke en eneste en. Og han mente også at de var fullstendig foreldet."

Siktelsene har dukket opp igjen etter en rettslig gjennomgang, til tross for at forsvaret hans argumenterte med saksbehandlingsfeil og utløpte tidsfrister. Sócrates, som regjerte under finanskrisen, nekter fortsatt for alle anklager om hvitvasking, bestikkelser og bedrageri.