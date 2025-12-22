Portugisisk domstol beordrer det høyreekstreme partiet Chega til å fjerne antiroma-plakater

HQ

En domstol i Lisboa har beordret Portugals høyreekstreme parti Chega til å ta ned gateplakater rettet mot romfolket, med henvisning til at budskapene er diskriminerende og kan oppmuntre til hat.

Dommer Ana Barão ga partileder André Ventura 24 timer på seg til å fjerne plakatene, ellers må han betale en bot på 2 500 euro per plakat per dag, og sa at ordlyden "angriper en etnisk minoritet" og forsterker stigma og fordommer mot romfolk.

Chega, som raskt har vokst til å bli Portugals nest største parlamentariske kraft, sa at Ventura ville svare senere. Han har beskrevet saken som et angrep på ytringsfriheten, men har tidligere sagt at han vil rette seg etter rettens avgjørelse.

Roma-grupper som står bak den juridiske utfordringen, hilser kjennelsen velkommen som et skritt mot større rettferdighet, samtidig som Ventura fortsetter sin presidentkampanje før valget i januar. Dette er en nyhetssak under utvikling, og vi oppdaterer i morgen med mer informasjon.