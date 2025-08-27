Portugisisk tyrefekter stanget i hjel av en 1 500 kg tung okse i en arena i Lisboa, og en eldre tilskuer dør mens han ser på

HQ

En kveld med feiring på Lisboas historiske Campo Pequeno tyrefekterarena ble forvandlet til en tragedie da den 22 år gamle tyrefekteren Manuel Maria Trindade ble dødelig stanget og slynget mot veggen av en 500 kilo tung okse foran et forferdet publikum.

Den unge tyrefekteren, som fulgte i sin fars fotspor som en del av São Manços-truppen, forsøkte seg på en tradisjonell pega de cara (å gripe oksen i hornene) da det rasende dyret løftet ham høyt og knuste ham inn i trebarrieren.

Ambulansepersonell behandlet ham inne i manesjen før han ble kjørt til São José-sykehuset og lagt i kunstig koma. Han døde imidlertid i løpet av 24 timer den 23. august, etter et katastrofalt hodetraume og hjertestans.

Tragedien ble enda verre da den 73 år gamle Vasco Morais Batista, en kirurg som så på fra en loge, også kollapset midt i kaoset. Han ble senere erklært død av en aortaaneurisme på Santa Maria Hospital. Noen timer senere gikk det tragiske øyeblikket viralt på nettet.

I motsetning til den spanske tyrefektingen skånes dyrene fra å bli henrettet inne på arenaen, men tradisjonen er likevel en farlig ritual der ubevæpnede forcados møter dyrene med bare kroppen sin. For Trindade var det både arv og lidenskap.