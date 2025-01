Positive reaksjoner på Osgood Perkins' The Monkey

HQ

Oz Perkins' nye film The Monkey, basert på Stephen Kings novelle med samme navn, ble nylig vist for et utvalgt publikum, og de første reaksjonene tyder på en virkelig skrudd og underholdende liten skrekkfilm. Filmen beskrives som en vill blanding av Gremlins og Creepshow, med like deler blod og latter. Kort sagt ser det ut til at vi Stephen King-fans har noe å se frem til i februarmørket. Nedenfor kan du lese noen av de tidlige meningene.

"Adored The Monkey. Oz Perkins har vært en av de mest spennende sjangerfilmskaperne siden han startet, og hans siste film er omtrent så god som man kan ha det på kino - morsom, skremmende, gripende og så, så morsom. En sjelden film som kan sammenlignes med Gremlins når det gjelder svimlende kaos."

"The Monkey fikk meg til å smile fra øre til øre fra start til slutt! Har du noen gang ønsket at FINAL DESTINATION skulle lene seg mot screwball-komedieaspektene? Da har Oz Perkins definitivt filmen for deg! Blodig kaos, tonnevis av hjerte, Theo James i en fantastisk tvillingprestasjon! Jeg hadde det jævlig gøy!"

"Holy. Shit. Osgood Perkins' The Monkey er en hardcore publikumsfavoritt full av latter og blod som fikk meg til å smile hele veien. Jeg kommer til å se denne et par ganger til. Denne filmen er akkurat det vi trengte."

The Monkey har premiere på kino 21. februar.

Har du planer om å se The Monkey, og hvilken Stephen King-filmatisering er din favoritt?