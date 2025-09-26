Possessor(s) lanseres på PC og PS5 i november

HQ

Det er en travel tid å være utvikler på Heart Machine, som etter tidligere å ha servert Hyper Light Drifter og Solar Ash, tidligere i år lanserte den Hyper Light Breaker i Early Access og 10 måneder senere vil den også se på å debutere Possessor(s).

I en ny trailer for spillet bekreftes det at Possessor(s) vil komme på PC og PS5 så snart som 11. november 2025.

Satt til å utvide "Search Action" sjangeren, vil dette spillet se spillerne ta på seg rollen som videregående Luca, som er fanget i en ødelagt by overkjørt av andre verdensskrekk, og må finne en måte å overleve og unnslippe på. For å fullføre denne oppgaven slår Luca seg sammen med demonen Rhem, som bruker tenåringen som vert, slik at de to kan jobbe sammen i et forsøk på å nå et fristed.

Nå som lanseringen nærmer seg, kan du sjekke ut den nyeste traileren for Possessor(s) nedenfor.