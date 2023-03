Post 4: Ingen Regerts kommer for PS4 og PS5 i mars

Den siste delen i den svært kontroversielle og ofte både kjeftede og kritiserte serien Postal har nå fått en utgivelsesdato for PlayStation 4 og PlayStation 5, som også vil være det første spillet noensinne utgitt for Sonys formater av utvikleren Running with Scissors.

Postal trenger knapt noen videre presentasjon, i fjerde del spiller du nok en gang karakteren The Postal Dude - og da kan du velge å gjøre stort sett hva du vil. Å gå berserk og urinere på drapsofrene dine for eksempel er en ting, eller du kan også ta på deg oppdrag for å tjene penger. Det er bare fantasien som setter grenser – som de sier.

Postal 4: No Regerts vil bli utgitt for PlayStation 4 og PlayStation 5 den 21. mars.

Skal du spille Postal 4?