Post Malone er nå vokter av Den ene ringen.

HQ

Som en del av Magic The Gathering's The Lord of the Rings crossover trykte Wizards of the Coast ett, bokstavelig talt ett, One Ring -kortet. Det utrolig sjeldne samlerobjektet ble verdsatt til 2 millioner dollar, og når det gjelder hvem som for øyeblikket eier kortet, er det rapperen Post Malone som nå er innehaver av Ring.

For som det fremgår av en TikTok-video av skaperen Brook Tafton, som opprinnelig fant kortet, har han nå solgt One Ring til Post Malone for et uspesifisert beløp.

I forbindelse med salget uttalte Tafton: "Da jeg fant One Ring, var Post Malone den førstejeg tenkte på. Jeg har spilt MTG siden jeg var liten, og det ville selvsagt vært fantastisk å beholde dette kortet.

"Men for en fyr som meg er det å kunne selge det noe som forandrer livet. Jeg håpet virkelig at det ville gå til noen som ville sette like stor pris på det som jeg gjør.

"Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Å møte Post Malone og se ham kjøpe The One Ring-kortet av meg er bokstavelig talt som tatt ut av et eventyr."

Se videoen fra salget her.

Takk, VGC.