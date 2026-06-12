Postkort bidrar til å identifisere falne soldat fra første verdenskrig mer enn hundre år senere

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Det anslås at 20 millioner mennesker døde som følge av første verdenskrig, og blant dem var det selvfølgelig mange som dessverre aldri ble funnet eller ikke kunne identifiseres. Krigen tok slutt i 1918, men selv i dag fortsetter arbeidet med å informere pårørende om deres forfedres skjebne og gi dem en verdig begravelse.

Nå melder Yahoo at en utgraving har avdekket seks døde soldater i krigens skyttergraver. Takket være et postkort som tilhørte den britiske soldaten menig Thomas Redvers Whitaker, ble han identifisert og hans pårørende ble underrettet etter DNA-testing. Postkortet kom fra Bradford, hvor flere pårørende fortsatt bor, og familiemedlemmer deltok i begravelsen på Tyne Cot Cemetery i Belgia.

Letingen etter flere savnede personer fortsetter, og rundt en halv million britiske soldater venter fortsatt på å bli funnet et sted på de gamle slagmarkene.