Potion Craft skaperen: "Hvis jeg ikke kunne gjøre kontrollen perfekt, ville spillet aldri fungere"

Hvis du liker titler som er enkle å forstå, men utfordrende å fullføre, vil du definitivt sette pris på vår anbefaling av Potion Craft. Alkymistsimulatoren der du styrer en middelaldersk fantasidrikkbutikk, mens du forsker på formler for nye og overraskende effekter i miksturen din, har vært enormt populær på PC og Nintendo Switch, og nylig ved ankomsten til PlayStation og Xbox. Men spillopplevelsen er svært avhengig av presisjon for å finne den perfekte balansen mellom å lage en nyttig brygg og ikke en dødelig blanding for dine potensielle kunder, så kontrollen måtte være "perfekt", som skaperen, Niceplay Games CEO Mikhail Chuprakov, forteller oss i et intervju under DevGAMM 2024, som du kan se i undertekster nedenfor.

"Som spiller liker jeg virkelig de små detaljene og funksjonene i andre spill", sier Chuprakov. "Så jeg ville lage noe som var perfekt utført, og en av tingene jeg ville få til å fungere, var kontrollene. Det var noe jeg ville gjøre perfekt, og jeg tror ikke [spillet] ville ha fungert uten detaljfokuset."

Potion Craft er basert på ideen om å lage stadig kraftigere eliksirer med forsterkede effekter, men en annen av hovedattraksjonene ligger i det faktum at det samme resultatet kan oppnås på forskjellige måter og med forskjellige ingredienser, noe som gjør hver spillers opplevelse mer unik. "Jeg har alltid ønsket meg et spill der du kan lage drikken slik du vil, med forskjellige former. Så ja, jeg tror dette er en av de tingene som vekker oppmerksomhet og holder spillerne i spillet lenge, fordi de vil optimalisere, de vil bruke færre ingredienser, eller de vil bare gjøre noe annerledes."

For å oppnå disse bedre resultatene, og med tanke på kompleksiteten i preparatene på høyere nivåer, er det selvfølgelig mulig at vanskelighetsgraden har holdt mange tilbake fra å oppnå de vises stein. Dette er imidlertid noe som vil endre seg med de nye modusene som vil bli lagt til i den kommende versjon 2.0 av spillet.

"Før hadde du bare én vanskelighetsgrad, og vi prøvde å balansere den for alle. Vi hadde tre typer spillere: normale spillere som synes alt er greit, spillere som føler at de ikke har nok ingredienser og ikke kan vinne spilløkonomien, og spillere som føler at det ikke er vanskelig nok for dem, så det er derfor vi nå har fire vanskelighetsgrader. Classic, Explorer, som er enklere, og Grand Master, som er vanskeligere, mye vanskeligere, og så har vi en hardcore-modus som heter Suffering, som er veldig vanskelig. Som ekte alkymi."

