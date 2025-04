Power Rangers-forfatteren kommenterer "rasistisk ufølsom" rollebesetning

HQ

Det er et stadig tilbakevendende tema om castingen av Power Rangers skuespillere, for i den første sesongen av Mighty Morphin Power Rangers -serien har mange sett på avgjørelsen om å gi rollen som Black Ranger til en svart skuespiller og Yellow Ranger til en asiatisk skuespiller som et "rasistisk ufølsomt" valg. Dette er et tema som en av forfatterne av den opprinnelige serien nå har kommentert i den siste episoden av Investigation Discoverys serie Dark Side of Power Rangers (takk, Entertainment Weekly).

Forfatteren Tony Oliver ble spurt om rollebesetningen, og han svarte "Ingen av oss tenker stereotyper." Deretter bemerket han at for "den svarte karakteren som Black Ranger og den asiatiske karakteren som Yellow Ranger, [var det] assistenten min som påpekte det i et møte en dag." Han avsluttet med: "Det var en stor feil."

Oliver bemerket også at Thuy Trang, som spilte Yellow Ranger i serien, faktisk ikke var den opprinnelige stjernen, ettersom Audri Dubois var ment å fylle rollen før hun trakk seg på grunn av lønnsproblemer.

