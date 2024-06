Power Rangers Rita's Rewind har blitt annonsert med en sjarmerende første trailer

Er du klar for en nostalgisk tur tilbake til 90-tallets glansdager? Hasbro og Digital Eclipse har nettopp vist frem sitt nye sideskrollende beat'em up Power Rangers Rita's Rewind, som ser ut til å by på en opplevelse som ligner på den i det fenomenale Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Du kan sjekke ut traileren nedenfor, og det kan skryte av co-op for opptil fem samtidige spillere, tonnevis av minispill, tidsspesifikke spesialeffekter som mode-7 og superskalering, og et lydspor som gjør det umulig å ikke bevege seg rundt.

Har du lyst på en smakebit av Power Rangers Rita's Rewind? Det vil bli utgitt for "PC og konsoll i slutten av 2024".