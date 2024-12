Power Rangers Ritas tilbakespoling

HQ

Jeg vokste opp på 80-tallet og konsumerte stort sett alle tilgjengelige kultklassikere, men da Power Rangers dukket opp på 90-tallet, var jeg litt for gammel til å absorbere den fargerike heltegjengen for alvor. Mine yngre brødre så det imidlertid, og jeg har selvfølgelig ikke gått glipp av hvor umåtelig elsket denne gjengen er, noe som ikke minst manifesteres i det faktum at det fortsatt kommer nye satsninger med jevne mellomrom.

Det inkluderer videospill, selv om det er veldig lenge siden det har kommet noe med et større budsjett. I stedet for å prøve å lage noe halvdyrt, valgte Digital Eclipse å gå den andre veien med Power Rangers Rita's Rewind. I stedet er det full retro, og konseptet føles mye som spillene som var hotte da serien opprinnelig debuterte i 1993. I praksis betyr dette et klassisk beat 'em up der vi får sjansen til å drepe alle slags fiender på løpende bånd.

Som for å gjøre det hele enda mer retro, presenteres det hele komplett med grafikk inspirert av klassiske, tykke TV-er. Du får noen få alternativer å velge mellom, men standardmodusen ser fantastisk ut. I tillegg kommer den typisk videospillinspirerte og helt fenomenale musikken (komponert av Sean 'CosmicGem' Bialo) og stemmeskuespillet som bidrar til å lulle meg inn i denne mer fargerike og muligens koseligere epoken.

Hvis du spilte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge i sin tid (eller til og med Battletoads og Streets of Rage 4), vil du kjenne igjen oppsettet umiddelbart. Rita Repulsa har gjort ugagn og reist tilbake i tid for å samarbeide med seg selv, og resultatet er at du må slå fiender i ansiktet etter et samlebåndsprinsipp og beseire en rekke sjefer på veien.

I denne typen spill handler alt om hvor intuitivt og morsomt kampsystemet føles, og jeg er glad for å kunne rapportere at det passer som hånd i hanske. Det er enkelt å dele ut en god del juling, det finnes en knapp for å unngå all innkommende skade, og du kan hoppe og bruke et superangrep som tømmer skjermen for fiender (i hvert fall de svakere). Takket være dette klarer Power Rangers Rita's Rewind å få meg til å føle meg konstant dyktig, og fungerer som et slags vanedannende sukker som hele tiden tilfredsstiller og får meg til å ville fortsette. I tillegg er typiske frustrasjonsmomenter som at man bare mister en kvadrat med liv i stedet for et helt liv hvis man tilfeldigvis tråkker utfor kanten av en bro eller lignende, blitt redusert.

Dessuten har denne sjangeren alltid godt av co-op-spill, og også her utmerker det seg. Power Rangers Rita's Rewind kan spilles lokalt av opptil seks personer (men bare fire på PlayStation 4 og 5) - selv om det til å begynne med "bare" er fem, ettersom du må fullføre spillet først for å få din sjette fighter. Online-støtte er også på vei, men ifølge Digital Eclipse vil den komme litt senere. Å slåss alene fungerer bra, men hvis du får med deg noen venner, vokser spillet raskt til uventede nivåer.

For Power Rangers-fans har Digital Eclipse lagt til Juice Bar som et slags knutepunkt der du kan fråtse i Power Rangers-nostalgi, og jeg liker at de også har lagt til tre uventet underholdende arkadespill som i hvert fall holdt meg opptatt i en time eller to. Selve grunneventyret er på rundt tre timer, men det er hemmeligheter å finne på nivåene, som også har tider du kan prøve å slå og andre utfordringer. Det finnes også en egen speedrun-modus og mye mer, så det er nok av fanservice og ekstra innhold til å holde deg i gang.

Noe av det som har fått mest skryt i Power Rangers Rita's Rewind, er hvordan beat 'em up-delene hele tiden blandes opp med andre elementer som ofte leder tankene hen på klassiske Space Harrier eller Panzer Dragoon i en slags rail shooter med Dinozord (og også Megazord) og motorsykler. Og ja, disse øyeblikkene er fantastisk spektakulære og om mulig enda mer actionfylte enn det grunnleggende gameplayet, med det forbehold at det ikke er på langt nær så intuitivt som resten av spillet. Du vil sannsynligvis dø et par ganger før du skjønner hva du skal gjøre og hvordan alt fungerer. Ironisk nok får du en rask gjennomgang av kampbiten, som er helt tradisjonell, mens du her ikke blir fortalt noe som helst - der det faktisk hadde vært på sin plass.

En morsom detalj er at alle Power Rangers, i henhold til sjangerens konvensjoner, er ulikt gode med forskjeller i blant annet rekkevidde, motstandskraft og styrke. Her er imidlertid som sagt beat 'em up-kampene ispedd helt andre spilløyeblikk, og også her merkes karakterenes unike egenskaper. Den rosa Rangers-flygende Pterodactyl Dinozord er etter min ydmyke mening betydelig skarpere enn den røde Rangers Tyrannosaurus Dinozord, noe som hever disse nivåene ytterligere.

Så er det ingenting som er dårlig da? Nei, det vil jeg ikke si, og Power Rangers Rita's Rewind har absolutt et par ting som utviklerne kunne ha gjort bedre. Spesielt er jeg plaget av det faktum at alle angrepene utover hoppspark og slag - i utgangspunktet en flygende uppercut og et angrep ovenfra og ned - ikke tilfører noe som helst og er altfor vanskelige å treffe med. Dette betyr at jeg i utgangspunktet bare spiller ved å bruke slagknappen, noe som gjør det unødvendig button-masher-vennlig. I tillegg er det spesielt én sjef som er fullstendig ubalansert i designet, og jeg synes banene i rail shooter-stil er litt for kaotiske til at jeg føler at jeg har noen reell kontroll. Spesielt i co-op med mange spillere.

Men alt i alt er det veldig lett å anbefale Power Rangers Rita's Rewind. Det er en utrolig kjærlig hyllest til fenomenet og et morsomt spill som er vel verdt å spille gjennom, selv for de som liker beat 'em ups eller retrospill generelt, men som ikke har noe forhold til merket.