Power Stone gjør comeback i Capcom Fighting Collection 2

Capcom dukket opp under tirsdagens Nintendo Direct: Partner Showcase-presentasjonen og hadde noen fine nyheter å dele. De lanserer en ny samling av kampspill, kalt Capcom Fighting Collection 2 - og vi mistenker at spesielt gamle Dreamcast-fans vil bli begeistret for dette.

Spillene som tilbys er som følger :



Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro



Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001



Capcom Fighting Evolution



Street Fighter Alpha 3 UPPER



Project Justice



Power Stone



Power Stone 2



Plasma Sword: Bilsteins mareritt



De fleste av titlene har blitt utgitt flere ganger, men Power Stone fra 1999 (og oppfølgeren) er desto mer uvanlig, og bortsett fra Dreamcast-versjonen har det bare vært én nyutgivelse, og det var til PSP for nesten 20 år siden. Benytt anledningen til å nyte Capcoms kanskje mest uvanlige kampspill.

I tillegg til Switch kommer denne samlingen også til PC og PlayStation - men Xbox blir utelatt av en ukjent grunn. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.