PowerA Advantage Wireless Controller for Nintendo Switch 2 - Pokémon: Mega Evolution Edition

Nye konsollanseringer etterfølges alltid av et skred av lisensiert tilbehør og periferiutstyr som både produsenten og lisensinnehaverne kan tjene gode penger på. Og selv om Nintendo har vært mer forsiktige enn noen gang med Switch 2, og offisielt lisensiert ganske få ting i løpet av den halvårlige levetiden (spesielt når det var lekkasjer av den nye maskinvaren for bare et år siden fra slike partnere), har vi sett alle slags tilbud i denne korte perioden.

PowerAs viktigste er et alternativ til den anerkjente Nintendo Switch 2 Pro Controller. Nintendos er, med unntak av mangler som ikke forringer kvaliteten (for eksempel de analoge avtrekkerne), en av de beste spillkontrollerne som finnes. Perfekt form, total komfort, maksimal glatthet og analoge pinner som er en fornøyelse å bruke og som ennå ikke har forårsaket noen drifting-problemer. PowerAs, i tilfelle av disse testene med det veldig lange modellnavnet, * host*"PowerA Advantage Wireless Controller for Nintendo Switch 2 - Pokémon: Mega Evolution", etterligner mange av originalens kvaliteter, mister andre på veien og prøver så et par ting på sin egen måte.

Formfaktoren er veldig, veldig lik, så kontrolleren føles like bra i hendene. Knappene foran føles litt mer klumpete, klikket er mindre fint, men like funksjonelt, og følelsen er ikke fullt så jevn. De analoge pinnene føles veldig bra, men den skarpe kanten gir også en mindre behagelig følelse. PowerA har valgt den mye omtalte Hall Effect -teknologien, som ikke nødvendigvis er bedre. Det er sant at den i stor grad unngår sannsynligheten for at driver, men denne teknologien har sine ulemper, for eksempel nøyaktigheten av re-sentreringen. Uansett ga de et utmerket resultat i testene våre.

Jeg setter også pris på at PowerAs Switch 2-kontroller leveres med en generøs USB-C-kabel. Så sjenerøs at det faktisk er den lengste jeg har i TV-skuffen min, og derfor den som er ansvarlig for å lade hvilken som helst USB-C-kontroller på hvilken som helst konsoll hvis jeg trenger å gjøre det mens jeg spiller. Det er 3 meter med kabel!

Det lille problemet med det lisensierte tilbehøret er at Nintendo ikke vil la dem innlemme noen av varemerkefunksjonene sine. PowerA-kontrolleren til Switch 2 har for eksempel ikke Rumble HD 2, eller noen form for vibrasjon for å bidra til innlevelse og respons i spillet. Den er heller ikke i stand til å "vekke" konsollen fra hviletilstand, noe som er ganske upraktisk for å bli en primærkontroller, og som den deler med Nintendos egen Pro Controller for den første Switch. Til slutt, og dette tror vi har å gjøre med de samme begrensningene som er pålagt tredjeparter, mens oppsettet til hovedknappene er det samme, er ikke oppsettet til sekundærknappene det samme, og for noen som meg som stadig bruker -, + og spesielt Capture-knappene, forårsaker dette utallige feiltreff. Det virker som en bagatell, men det er det ikke.

PowerAs trådløse kontroller for Switch 2, foran og bak.

PowerA Advantage Wireless Controller sammen med Nintendos gamle og nye Pro Controller.

Vi kan sikkert frikjenne PowerA fra "skylden" for denne merkelige layouten, men det tar ikke bort det faktum at det gir en mer fremmedartet og vanskelig opplevelse hvis du kommer fra de originale Nintendo-kontrollerne. Det PowerAs Switch 2-kontroller inkluderer, er gyrosensorer for bevegelseskontroll, og i våre tester med å peke i Cronos: The New Dawn eller Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, fungerer de feilfritt.

Som en sidemerknad om at konsollen ikke våkner, hadde vi problemer med å synkronisere kontrolleren til Switch 2 i begynnelsen. Når den enkleste måten å parre en kontroller på vanligvis er å koble den til via USB (eller koble den til den samme hvis de er Joy-Con 2), var det i dette tilfellet omvendt: det var ingen måte å synkronisere via kabel, og vi måtte gjøre manuell trådløs paring fra menyen.

Til slutt indikerer en nyttig LED-indikator batteri- og tilkoblingsstatus, og inkluderer også bakre knapper (kalt AGR og AGL i stedet for GL og GR), i dette tilfellet programmerbare som alle de andre knappene. Og når vi snakker om dekorasjon, kom kontrolleren vår med en veldig kul Pokémon-front, selv om temaet ser ut som nettopp det, et "klistremerke" som endres avhengig av modell og ikke noe designet for hele enheten.

Når det er tilfelle, og med tanke på at PowerA-kontrolleren for Switch 2 er priset til rundt € 60-70, mens Nintendo Switch 2 Pro Controller koster rundt € 85-90, virker det for meg å være liten prisforskjell for forskjellen i funksjoner, selv om den fungerer nesten perfekt. Jeg vet at flere funksjoner ikke kan være noe annet på grunn av Nintendos pålegg, men hvis jeg skal kjøpe en ekstra kontroller, i hvert fall i mitt tilfelle, vil jeg helst ikke miste vibrasjonen og andre bekvemmeligheter ... eller at den var enda billigere.

Sammenligning: Nintendo Switch 2 Pro Controller vs. PowerA Advantage Wireless Controller for Switch 2.