PowerA lanserer ny kontroller samt etui til Switch for å feire Pokémons 25-årsjubileum

PowerA, en etablert produsent av spillutstyr, har avslørt at de lanserer både en ny kontroller samt et etui til Switch for å feire Pokémons 25-årsjubileum. Etuiet er tilgjengelig nå, mens kontrolleren lanseres på Pokémon Day den 27. februar.

Begge disse har samme stil med et grått og gult design, inspirert av seriens maskot Pikachu. Pikachus klassiske utseende representeres på begge produktene, og nummeret 025 er skrevet med stor, pikselert tekst, som både representerer Pokédex-nummeret til den gule krabaten og 25-årsjubileet.

Se bilde av begge produktene nedenfor.