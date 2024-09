PowerA OPS v3 Pro Wireless Controller

Noen ganger er det ting eller situasjoner som er så forbannet nær å være perfekte, men som bare bommer. Det er som å se på en Dolby DVD-standby-skjerm, og se den lille logoen komme nærmere og nærmere hjørnet for en perfekt rebound, for så å treffe siden i siste øyeblikk og sprette av i en tilfeldig retning. Det er den følelsen jeg får med PowerAs nyeste enhet, OPS v3 Pro Wireless Controller, selv om det viktigste som holder denne enheten tilbake ikke er en liten produksjonsfeil, men snarere plattformbegrensningene den er underlagt.

Hva er det jeg snakker om her? Vel ... det faktum at denne kontrolleren bare er laget for PC- og skyspilling. Det er et sted for en kontroller å operere i dette markedet, og ja, OPS v3 Pro håndterer oppgaven med eleganse og enorm allsidighet, men med tanke på at de fleste "pro" konsollhånkontrollere har en tendens til å koste en absolutt formue, har mindre fleksibilitet enn denne enheten og ofte er mye tynnere, hadde PowerA en sjanse til å tilbakestille kraftdynamikken og blåse et hull i det overprisede kontrollermarkedet med denne dingsen. Men de grep ikke sjansen, og bygget i stedet en enhet som kun er laget for PC- og skyspill. Tenk å være så nær storhet...

Så hvorfor liker jeg denne kontrolleren så godt? Det er egentlig enkelt, den har alle funksjonene og systemene jeg vil ha og trenger fra en proffkontroller uten mye av bryderiet som følger med det. Den er bygget i Xbox-format og har A-, B-, X- og Y-knapper og har asymmetrisk plassering av de analoge spakene. Som en pro-kontroller har den de forventede fire bakre knappene som kan remappes etter eget ønske, men også to ekstra toppknapper som sitter rundt der skulder- og avtrekkerknappene er plassert. Ja, du kan også endre på disse, du kan låse avtrekkerne til tre forskjellige innstillinger for å redusere mengden input du trenger for å aktivere dem, de analoge spakene og avtrekkerne er Hall Effect for å forbedre påliteligheten, den har støtte for både kablet og trådløs spilling (via en Bluetooth-dongle), og du har måter å turbolade enheten på og gjøre responstiden for inputene dine enda raskere. Den har også mønstrede gummigrep rundt håndtakene og spor på avtrekkerne, skulderknappene og stikkene. RGB får du jammen meg også. Jeg vet hva du kanskje tenker, men måten dette er inkorporert på er også et godt eksempel på hva som gjør denne enheten til en slik glede å bruke.

Du skjønner, til tross for at OPS v3 Pro er en PC-kontroller, krever den ingen programvare for å tilpasse. Alt, jeg gjentar alt, kan gjøres på selve kontrolleren. Vi har sett andre tilfeller der dette brukes, men PowerA har utviklet et system her som fungerer med letthet og klasse. For å omtilpasse innganger holder du inne Program-knappen, velger inngangen du vil bruke et annet sted, og klikker deretter på knappen du vil at den skal være bundet til. For RGB holder du knappen inne og begynner å leke med de ulike inngangene på kontrolleren for å velge et helt unikt og svært modifiserbart fargevalg som lyser opp de vanlige frontvendte knappene, spakene og D-paden, og den generelle frontkonturen på kontrolleren også. Hvis jeg skulle komme med noe kritikk så langt, ville det være at materialene PowerA har brukt til å bygge kontrolleren med fordel kunne vært av høyere kvalitet, men så begynner du å danse med spørsmålet om å miste den lavere kostnaden enn vanlig for en profesjonell enhet til fordel for en mer premium følelse.

For de av dere som ønsker å bruke OPS v3 Pro kablet, følger det med en flettet USB 2.1 til USB-C-kabel, men hvis du vil bruke den trådløst i stedet kan du sette opp en liten medfølgende (og magnetisert) trådløs ladeblokk som også fungerer som enheten som huser den trådløse USB-donglen. Det hele er veldig intuitivt og alt jeg ønsker meg fra en proffkontroller, spesielt for en konsoll, og det er det som gjør meg såååå sint at den er så plattformbegrenset som den er.

Så bortsett fra det faktum at PowerA hadde sjansen til å gjøre det enda mindre nødvendig å kjøpe en Xbox Elite Series-kontroller (seriøst, ikke kjøp en, den vil gå i stykker!) og kunne ha gitt et mye mer kostnadsvennlig alternativ til de vanligvis veldig gode Scuf-alternativene, tar plattformbegrensningene faktisk ikke bort det faktum at OPS v3 Pro er et utmerket alternativ. Den er svært allsidig, herlig å bruke, krever ingen tredjepartsprogramvare, er helt plug-and-plug og har all den dybden du kan ønske deg fra en profesjonell enhet. Hvis du er en PC- eller skyspiller som leter etter noe som kan forbedre spillingen din med gamepad, en enhet som koster rundt halvparten av prisen til et Scuf-alternativ, kan du ikke gjøre feil med denne PowerA-perlen.