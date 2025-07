PowerA Slim Case for Nintendo Switch 2

Det kan være vanskelig å velge det perfekte etuiet til din Nintendo Switch 2. Det finnes en rekke alternativer på markedet, selv om enheten bare har vært tilgjengelig i et par uker, og vi har allerede tatt en titt på en håndfull av dem. Det som er betydelig enklere er å dele meninger om dette tilbehøret, ettersom det ikke pleier å være mye avvik mellom hvordan de fungerer og oppfører seg.

HQ

Ta PowerAs Slim Case for Switch 2. Dette er omtrent så grunnleggende som du kan få med en bæreveske. Det er et stoffhus som har nok plass til å oppbevare en Switch 2 -konsoll og en håndfull spillkassetter, og disse oppbevares i en klaff som kan foldes ut og også fungere som et konsollstativ. Jepp, det er omtrent det eneste som er å si om dette etuiet, men hva mer kan man egentlig ønske seg eller forvente av et tilbehør som er ment å oppbevare og beskytte det splitter nye systemet ditt?

Nå har jeg nylig anmeldt Belkins etui med innebygd powerbank, og selv om det var en enhet med en mer unik designfilosofi, bemerket jeg at det var noen problemer med hensyn til konsollens passform og hvor komfortabelt en Switch 2 passet inn i etuiet. Med Slim Case kan jeg med glede rapportere at dette ikke er noe problem i det hele tatt. En Switch 2 passer godt inn i den tildelte plassen uten å føles trang, men uten noe slingringsmonn som kan føre til bekymring for at konsollen kan bevege seg rundt mens den transporteres. Dette er omtrent så sikker passform som du kan håpe på.

Når det gjelder den utfellbare klaffen til spillkassettene, har denne sine problemer. For det første passer den perfekt rundt konsollen uten problemer, og den mykere stoffsiden ligger godt på linje med Switch 2 -skjermen for å beskytte den mot skrammer og riper. Ingen problemer der. Min viktigste mindre designfeil frustrasjon er at med tanke på måten Switch 2 spalter inn i dette etuiet, passer spillkassettene faktisk opp ned, noe som betyr at når du åpner etuiet og vipper ut klaffen for å få tilgang til Switch 2, er kassettene dine omvendt. Min bekymring med dette er at kassettene kan risikere å falle ut, ettersom passformen og den tilgjengelige plassen ikke er spesielt skånsom. Det er en mindre bekymring, men en likevel.

Dette er en annonse:

Det ville også vært et fint designtillegg hvis det var en ekstra lomme bakt inn et sted, bare slik at du har et lite ekstra område for å lagre kabler, et annet SD-kort eller kanskje en håndfull andre kassetter hvis du har mer enn de 12 sporene tillater. Det er ikke en dealbreaker, men slik det er nå, må all ekstra maskinvare du vil ha med deg, gjøres utenfor og utenfor selve vesken.

Når man ser på byggekvaliteten og materialbruken, er dette faktisk førsteklasses. Stoffene på innsiden er elegante og myke, mens utsiden har en mer robust og beskyttende design som tåler vær og vind bedre. Fargevalget er også et sterkt valg i mine øyne, der grått og rødt kombineres for å skape et tiltalende og slående utseende. Det er noe å si på å redusere størrelsen på - eller fjerne helt - den massive Switch 2 -logoen på utsiden (hva annet kan dette etuiet brukes til?), da den er litt overveldende, men ellers er utseendet et sterkt poeng.

Så fra et designperspektiv er det nesten akkurat det du kunne håpe på; utseendet imponerer, og det har dimensjoner som ikke tar for mye plass - ja, dette er i utgangspunktet en forlengelse av Switch 2, så ikke bekymre deg for et stort og klumpete etui som spiser opp plassen i vesken din - men hva med prisen. Den er rimelig med en pris på £15, noe som betyr at det absolutt er et sterkt alternativ for nye eller potensielle Switch 2 -eiere. Og det er omtrent alt som er å si om dette etuiet. Den gjør jobben sin med stil og letthet. Er ikke det stort sett alt du kan håpe på fra en bæreveske?

Dette er en annonse: