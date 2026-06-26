Powerbanker og e-sigaretter blir den største sikkerhetsrisikoen på flyreiser

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I forkant av sommersesongen og en travel ferieperiode for mange blir passasjerer om bord på fly oppfordret til ikke å ta med seg powerbanker og e-sigaretter i bagasjerommet, men i stedet å ta disse enhetene med seg inn i kabinen.

Ifølge BBC opplyser Luftfartsmyndigheten nå at den gjennomsnittlige passasjeren tar med seg fire forskjellige litiumdrevne enheter på en flyreise. Disse batteriene lagrer mye energi på et lite område, men hvis de blir utsatt for overoppheting, kan de ta fyr. Slike branner sprer seg raskt og kan være svært vanskelige å få kontroll over, spesielt om bord på et fly.

Bare i 2025 ble det rapportert 643 tilfeller til myndighetene der enheter med litiumbatterier ble funnet i innsjekket bagasje. Det er mer enn en dobling sammenlignet med tallet fra 2024. Antallet rapporter om overoppheting av disse enhetene ble også nesten fordoblet i samme tidsperiode.

Tim Alderslade fra Airlines UK sier at risikoen ved litiumbatterier bare vil øke jo mer folk blir avhengige av enhetene sine. «Selv om piloter og kabinpersonale er opplært til å håndtere enhver situasjon, er det beste utfallet alltid forebygging, og det starter når passasjerene pakker bagasjen sin,» sa han.

Så hvis du skal fly noe sted i sommer, er det best å bare ha enhetene dine som drives av litiumbatterier på deg.