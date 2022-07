HQ

Det er noe sykelig harmonisk med høytrykksspyling av en bil. Rull inn på inn på bilvasken selv i gjør-det-selv-hallen og spyl bilen. Du ser liksom virkelig hvordan et lag med dritt flyr av sted, mens bilen sakte får tilbake sin sanne farge mens fugleskit og annen dritt bare glir av.

Nettopp dette er det grunnleggende premisset for den tilsynelatende ganske merkelige simulatoren PowerWash Simulator. Et spill helt dedikert til høytrykksspyling. Og jeg skriver "helt" av en grunn, fordi utvikleren FuturLab egentlig ikke har prøvd å gjøre noe annet enn å finpusse kjerneopplevelsen. Det har resultert i et veldig fokusert spill som fullstendig avviser ting som historie, dialoger og til og med musikk. Her spiller du en person som driver med høytrykksspyling, og tar på deg jobb etter jobb, som etter hvert gir deg bedre og bedre utstyr som du så kan bruke til enda større vaskeprosjekter.

Du starter fra bunnen av før du kan gå videre til mer utfordrende elementer.

Det som starter med en enkel vaskejobb hjemme i garasjen der noen fisket opp en varebil fra bunnen av en innsjø (som allerede har dine firmadekaler trykt på sidene under skiten), blir etter hvert til mer avanserte prosjekter. Før du vet ordet av det, vil du få flere og flere dyser og bedre rengjøringsmidler, som igjen vil tillate deg å takle langt mer avanserte objekter enn varebilen du startet karrieren med.

Selve spillmekanikken er virkelig utrolig enkel. Du går rundt som i et førstepersonsskytespill med de analoge spakene (selv om presisjonen selvfølgelig ikke kan sammenliknes med Halo og liknende), spyler vann med R-triggeren og kan til og med huke eller legge deg ned for å få tilgang til lav-liggende skitt. Det er også en hoppeknapp og mulighet for å løpe, samt knapper for å bytte dyser og midler. Du kan også trykke til høyre på styrekorset for å raskt se hvor pikselstore skittflekker du gikk glipp av gjemmer seg.

Å se dritten forsvinne og rene overflater vises, slutter aldri å føles givende.

Utover det handler det i store trekk om å sirkulere prosjektene du jobber på og rense dem fra topp til bunn. Spillet er egentlig aldri vanskelig (som sagt, du kan sjekke hvor det er igjen skitt), men er mest avhengig av den veldig, veldig harmoniske følelsen av å høre høytrykksspyleren jobbe og se skitten renne bort mens de lysere fargene sakte men sikkert dukker opp. Det er som sagt ikke noen reelle andre lydeffekter, så det slår meg ganske raskt hvor uvanlig det er å spillet et spill som faktisk bare er helt stille bortsett fra lydeffektene fra det jeg velger å gjøre.

PowerWash Simulator ser også ganske fint ut ved at det er gjennomtenkt og aldri føles uferdig på noen måte. Det er alltid lett å se hva som er hva med godt modellerte og veldesignede objekter, og vannet renner elegant av overflatene jeg renser. Presentasjonen er også eksemplarisk oversiktlig der menyene alltid er krystallklare og så intuitive som de kan være.

Noen områder er så sinnsykt store at de er morsommere å spille med en venn.

Selv da jeg anmeldte The Gunk tidligere i vår, ble jeg slått av hvor gøy det er å rydde opp i dritt, noe som også var ganske morsomt i Super Mario Sunshine. Og akkurat som i Lawn Mowing Simulator, gir spillingen en ekte følelse av tilfredshet, som om jeg faktisk har vært og og oppnådd noe av verdi. Det betyr at jeg kan sitte og vaske hager, lekeplasser, togsett og mye mer i time etter time. Det er egentlig ikke mye av en simulator, men det hindrer meg selvfølgelig ikke i å ha det gøy, og jeg spiller av hjertens lyst uten det minste hensyn til vannmangel.

Det som virelig løfter opplevelsen for meg er evnen til å spille co-op. Spesielt virkelig store steder, som en fornøyelsespark, vil være morsommere å vaske hvis du har noen med deg. Det føles nesten latterlig noen ganger når jeg ser hva som må fikses og starter høytrykksspilleren i det som fremstår som å skure Liseberg med en tannbørste.

Realisme er ikke i fokus mens du går frem med høytrykkspyleren din.

PowerWash Simulator er et vanskelig spill å karaktersette for meg, på den ene siden kan jeg aldri si at det er så vanvittig morsomt, på den andre siden kan jeg heller ikke slutte å spille og har investert urimelig mange timer i det. Det er imidlertid et ekstremt robust spill med mye å tilby. Jeg må nok holde meg til sjuer, for det blir aldri morsommere enn det, men jeg synes likevel det er noe du absolutt bør prøve og det er en ganske god sjanse for at du blir hekta.