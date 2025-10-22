PowerWash Simulator 2, The Outer Worlds 2, Football Manager 26 og mer på vei til Game Pass

HQ

Microsoft startet oktober med å kunngjøre en betydelig prisøkning for Game Pass, samtidig som de også gjorde en rekke andre endringer i tjenesten. Deretter fulgte de opp med en hel rekke nye spill, inkludert 45 Ubisoft-klassikere og mye mer, for å vise at tjenesten fortsatt er verdt pengene.

Heldigvis betyr ikke dette at vi blir stående uten spill i andre halvdel av måneden, ettersom det nå har blitt annonsert enda en rekke virkelig fine dag 1-titler. Xbox Wire har kunngjort at følgende spill snart vil bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelige på Xbox Premium) :



Commandos: Origins (Cloud, Xbox og PC)**



Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC og Xbox Series S/X)**



PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 23. oktober*



Bounty Star (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 23. oktober*



Super Fantasy Kingdom (forhåndsvisning av spillet) (PC) - 24. oktober*



Halls of Torment (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 28. oktober



The Outer Worlds 2 (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 29. oktober*



1000xResist (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 4. november



Football Manager 26 (PC, Xbox) - 4. november 4*



Som vanlig er det også andre fordeler, som du kan lese mer om på Xbox Wire. Denne gangen inkluderer disse Exclusive Game Pass Reward Package for Albion Online.

Følgende tre titler vil bli fjernet fra tjenesten 31. oktober, men du kan få rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noen :