PowerWash Simulator får Tomb Raider DLC

Vi vet at det bare er en riktig måte å rense gamle og delikate relikvier fra en tidligere alder, og det er å vaske dem ned. Jepp, en drevet vannstråle er den sikre brannveien for å skrubbe litt møkk av en T-Rex-statue eller et sett med historiske rustninger, men hvorfor tar vi opp dette spør du? Fordi PowerWash Simulator slår seg sammen med Lara Croft-merket for crossoveren ingen forventet i begynnelsen av 2023.

Tomb Raider DLC for simulatoren slippes januar 31, 2023, og vil be spillerne om å skrubbe skitt av Croft Manor og de mange antikvitetene den huser innenfor. Dette inkluderer rengjøring av Laras jeep, båt, kurs og relikvier som hun har samlet gjennom årene.

Når det gjelder hvilke plattformer du vil kunne dykke ned i denne crossoveren, kommer den til PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch. Sjekk traileren til DLC nedenfor.