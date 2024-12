PowerWash Simulator inviterer deg til å feire høytiden med denne festlige vinteroppdateringen

HQ

Det er på tide å finne frem høytrykksspyleren fra skapet igjen. FuturLab har sluppet en gratis vinteroppdatering til PowerWash Simulator, der du får i oppgave å rengjøre en skitten skøytebane som forberedelse til den store gjenåpningen, komplett med en herlig festlig atmosfære og en fortelling fortalt gjennom små meldinger mens du vasker.

I tillegg til den nye oppgaven kan du låse opp kosmetiske gjenstander med vintertema, inkludert et nytt antrekk, hansker og et nytt design på høytrykksspyleren din. Denne oppdateringen er den andre i sitt slag; i fjor ble Julenissens verksted introdusert, som fortsatt er tilgjengelig for spillere. Ice Rink-oppdateringen er nå tilgjengelig for alle spillere og kan lastes ned gratis via Steam.

Er du klar til å ta utfordringen med å rengjøre den skitne skøytebanen?