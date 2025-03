PowerWash Simulator overgår 17 millioner spillere

HQ

FuturLabs PowerWash Simulator har jevnt og trutt blitt et av de største spillene på markedet, og dette gjenspeiles nok en gang i den siste kunngjøringen om spillerens milepæl. Det har nettopp blitt bekreftet at spillet har toppet 17 millioner spillere siden debuten, men det var ikke alt.

I forkant av ankomsten av PowerWash Simulator 2 senere i år, har det blitt bekreftet at det originale spillet vil få minst to gratis innholdsdråper til. Disse vil bli kjent som Muckingham Files 5 og 6, og begge vil bli lansert i løpet av de neste månedene.

I en tale om denne store spillerens milepæl uttalte COO Chris Mehers: "Vi kunne ikke vært mer begeistret over å endelig kunne annonsere oppfølgeren til en av våre mest suksessrike titler. Med over 17 millioner spillere over hele verden har PowerWash Simulator gitt oss muligheten til å utgi en oppfølger på egenhånd, en spennende utfordring vi er glade for å ta på oss. Vi ser frem til å gi spillerne det neste steget opp i PowerWash Simulator -serien."

Er du fortsatt en flittig PowerWash Simulator -spiller?