PowerWash Simulator passerer 12 millioner spillere

På papiret hørtes det ut som en morsom gimmick som i beste fall kunne underholde i en time eller to. Men PowerWash Simulator eksploderte i popularitet da det ble lansert, og det virket som om alle ville høytrykksspyle skitne gjenstander, mens andre utgivere sto i kø for å bli med på leken.

Det siste har ført til gjesteopptredener fra Tomb Raider, Final Fantasy VII, Warhammer 40.000 og mye mer. Og nå kunngjør Futurlab via X at de har nådd den utrolige milepælen 12 millioner spillere.

I en pressemelding sendt til Gamereactor skriver FuturLabs administrerende direktør Kirsty Rigden :

"Vi er stadig imponert over hvilken innvirkning spillet vårt har hatt på folk. Med hele 12 millioner spillere er det tydelig at det finnes et ønske om spill som PowerWash Simulator som gir en beroligende følelse av tilfredshet - og det har vi tenkt å skape!"

Har du prøvd den nesten nirvana-lignende følelsen av å vaske noe skikkelig rent med en høytrykksspyler i PowerWash Simulator, og hva synes du i så fall om spillet?