PR-firmaer har betalt kritikere for å blåse opp Rotten Tomatoes-poengsummen i årevis.

Rotten Tomatoes er av mange brukere ansett som stedet å gå for å se om en film eller TV-serie er verdt å se. Systemet har noen svakheter, for eksempel at det egentlig bare samler positive og negative anmeldelser, i stedet for å gi deg en oversikt over den gjennomsnittlige poengsummen. Dette kan bety at serier med bare 6 eller 7 av 10 vurderinger likevel kan få 100 %.

Men det er ikke det som er problemet for nettstedet i dag, for en ny rapport fra Vulture har avslørt at kritikerne på Rotten Tomatoes har blitt betalt av PR-firmaer for å blåse opp poengsummene for visse filmer. Kritikerne får 50 dollar eller mer for hver anmeldelse.

PR-firmaet er kjent som Bunker 15, og en ansatt sa til Vulture at journalistene sto fritt til å publisere hva de ville, men at flere positive anmeldelser ville bli lagt ut på Rotten Tomatoes, mens andre ble holdt utenfor.

Det ser altså ut til at vi kanskje ikke lenger kan stole på den mest brukte anmeldelsesaggregatoren vi har i dag.