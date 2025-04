Prada inngår avtale om å kjøpe opp motekonkurrenten Versace

HQ

I en ganske overraskende vending har det italienske motehuset Prada kunngjort at de har til hensikt å kjøpe opp det konkurrerende merket Versace. I en pressemelding opplyses det at oppkjøpet er verdsatt til 1,25 milliarder euro, og at avtalen forventes å bli gjennomført i løpet av andre halvdel av 2025, og at Prada overtar 100 % av Versaces eierandeler.

I en kommentar til avtalen uttalte Patrizio Bertelli, styreleder og administrerende direktør i Prada Group: "Vi har som mål å videreføre Versaces arv ved å feire og nytolke den dristige og tidløse estetikken, samtidig som vi vil gi Versace en sterk plattform, forsterket av mange års løpende investeringer og forankret i langvarige relasjoner. Organisasjonen vår er klar og godt posisjonert til å skrive en ny side i Versaces historie, med utgangspunkt i konsernets verdier, samtidig som vi fortsetter å gjennomføre med selvtillit og strengt fokus."

Det bemerkes at når avtalen er fullført, vil Versace "opprettholde sitt kreative DNA og sin kulturelle autentisitet", men vil nå ha støtte fra Pradas erfaring innen detaljhandel, produksjon, drift og industri.

