Pragmata gjenoppstår og får utgivelsesdato i 2026

PragmataCapcoms eventyr, spillet som sa at det droppet utgivelsesdatoen i 2022 til fordel for 2023, og deretter forsvant en stund, er nå tilbake. På Sony State of Play i kveld fikk vi se en ny trailer for Pragmata, som viser en merkelig månebase fylt med morderisk robot.

Bevæpnet med bare en pistol og en romdrakt, ser ikke helten vår så godt rustet ut til å takle disse robotene. Heldigvis kan jenta som sitter på skulderen hans, hjelpe til med å sprenge fra hverandre alle fiender vi møter.

Selv om spillet absolutt ikke kom i 2023, har det nå et nytt utgivelsesvindu, et satt i 2026. Capcom lover at "det er ekte denne gangen", men vi må vente og se om Pragmata kan lande denne utgivelsesdatoen.

Pragmata utgivelser i 2026 på PS5, PC og Xbox Series X / S.