Pragmata har offisielt gått gull

HQ

PragmataCapcoms kommende nye IP og actioneventyrspill, har offisielt gått gull. Vi har ventet på Pragmata i lang tid nå, og spillet har vært mystisk inntil nylig. Etter mange år med forsinkelser har noen av oss vært heldige nok til å spille spillet, og snart får vi alle sjansen til å fordype oss i denne nye sci-fi-settingen.

Som kunngjort av Capcom og spillets offisielle sosiale medieside, Pragmata har offisielt oppnådd sin gullmastergodkjenning. Hvis du ikke er klar over det, kommer dette begrepet i hovedsak fra gamle dager, hvor en gulldisk ble sendt ut av en utvikler for godkjenning av plattformeiere. Disse dagene er for det meste forbi, men bruken av begrepet "gone gold" har fortsatt holdt seg. Det betyr at et spill er helt klart til lanseringsdatoen, og at det sannsynligvis ikke vil komme en ny utgivelsesdato med det første.

Betyr dette at Pragmata vil være perfekt ved lansering? Sannsynligvis ikke. Selv spill som går gull har problemer her og der. Men det betyr at folk som venter på å spille dette spillet, kan ta det med ro i de to ukene pluss frem til Pragmatas lansering.

Pragmata kommer den 17. april til Xbox Series X/S, PS5, PC og Nintendo Switch 2.