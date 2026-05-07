Pragmata har offisielt solgt over 2 millioner enheter

Capcoms nyeste IP, Pragmata, fortsetter å bevise sin suksess, og har nå solgt 2 millioner eksemplarer. Spillet ble utgitt 17. april, og solgte en million enheter på bare to dager. Den andre millionen har kanskje tatt litt lengre tid, men det viser at den positive jungeltelegrafen sprer seg om dette unike sci-fi-actioneventyrspillet.

Capcom avslørte offisielt de nyeste salgstallene på sine sosiale medier, der de ledsaget kunngjøringen med en video av spillets bifigur, Diana, som hadde tegnet et feirende bilde for 2 000 000 solgte enheter.

Etter å ha tilbrakt mange år i utvikling og blitt konsekvent forsinket, er det sikkert en stor lettelse for Capcom å se Pragmata oppnå en slik suksess. Hvis spillet fortsetter på denne banen, er det mulig at det kan bli med i Capcoms allerede stablede liste over franchiser.

Hvis du ennå ikke er en av de to millioner menneskene som kjøpte Pragmata og fortsatt er på gjerdet om spillet, kan du lese vår anmeldelse her for å få noen mer grundige tanker om dette sci-fi-eventyret.