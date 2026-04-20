Pragmata solgte én million enheter på to dager

HQ

Capcom har opplevd stor suksess i det siste, med mange av sine tentpole-serier og titler som har vist seg å være store hits kommersielt og kritisk. Resident Evil Requiem kom i slutten av februar og har siden vært en massiv hit for det japanske selskapet, og har allerede solgt seks millioner enheter, og nå følger Pragmata etter.

I en pressemelding har Capcom bekreftet at Pragmata har solgt så mange som én million enheter i løpet av de to første dagene på markedet. Jepp, det har i gjennomsnitt solgt 500 000 eksemplarer om dagen, noe som er enormt imponerende for en ny IP.

Capcom uttalte følgende om denne suksessen: "Som en helt ny IP representerer Pragmata en ny utfordring for Capcom, bygget opp fra grunnen av med en original verden og et originalt spillkonsept. Vi er virkelig glade for at så mange spillere over hele verden har hatt glede av spillet, noe som har gjort det mulig for oss å nå denne milepælen på én million solgte enheter. Fremover vil vi fortsette å gjøre alt vi kan for å gjøre Pragmata attraktivt for et enda bredere publikum."

Det interessante er at denne suksessen kanskje bare er en brøkdel av det som kommer, ettersom Capcom eksplisitt sier at Switch 2-utgaven av spillet ennå ikke har kommet til Japan og andre asiatiske land, og at lanseringen i stedet er planlagt til 24. april. Dette kan bety at Pragmata ved slutten av denne uken er en to millioner eller mer selger.

Har du prøvd Pragmata ennå?