Praktiske inntrykk: My Hero Academia: All's Justice ønsker å være kampsport-glasuren på anime-kaken

Subsjangeren av anime-kampspill med kameraet på ryggen og hastige bevegelser mot bakgrunnen nådde sitt første høydepunkt med Spikes legendariske Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi -serie, og derfra bidro flere japanske studioer med sin visjon med andre lisensierte IP-er. Dette er tilfellet med Byking, Inc., som fant sin egen gullgås i det ekstremt populære manganime My Hero Academia/Boku no Hīrō Akademia, et originalverk av Kōhei Horikoshi. For ikke å forveksle med mobil- og F2P-spillene Ultra Rumble, Ultra Impact eller Heroes Rising, er dette et 3v3-kampspill som tar opp tråden etter det vellykkede My Hero: One's Justice 2 for fem år siden.

HQ

Hovedtrumfkortet denne gangen er tilfeldigheten med premieren på ingen ringere enn den siste sesongen (åttende og siste) av animeen på Crunchyroll, noe som vil skje om bare noen få dager, 4. oktober 2025 (alt dette, forresten, mens Netflix former sin live-action-film). Det er unødvendig å si at dette spillet, som vil komme ut litt senere enn serien, vil være lastet med fanservice.

Da jeg fikk hendene på PS5-versjonen i en da veldig privat og konfidensiell økt, gikk det faktisk en stund før jeg rørte noen knapper, da animerte scener hentet direkte fra serien (en imponerende åpning jeg ikke kan snakke om) ga meg en utvidet velkomst. "Gjenopplev det siste slaget i sesongfinalen og den siste sesongen fra et nytt perspektiv" er tagline for spillet, som lover å inneholde "alle de ikoniske scenene og den filmatiske regien" i animeen.

Fortsetter med historien og hva historien om spillet vil fortelle, men naturlig nok uten spoilere, vil det tilsynelatende gå litt utover slutten av serien, og selvfølgelig som en roster av krigere vil den inneholde, nå som vi har nådd slutten og alt vil ha blitt sagt og gjort, alle studentene i klasse 1-A på U.A. Academy, med Izuku Midoriya i spissen for oppstillingen. Alle vil bli sett i sin endelige helteform og med evnene sine fullt utviklet.

Dette er de seks karakterene vi så tilgjengelige i My Hero Academia: All's Justice-demoen:



Izuku Midoriya

Tomura Shigaraki

Dabi

Shoto Todoroki

Himiko Toga

Katsuki Bakugo



Selv om det har en mer tilgjengelig modus (og automatiske kombinasjoner for nybegynnere), sikter Bykings kamper mot variasjon og taktisk dybde. Selv om vi bare hadde tre eller fire kamper, kunne vi allerede se hvor spillet går, og også at mulighetene er så brede ... ettersom balanseringen av så mange karakterer med så mange forskjellige trekk og krefter vil være komplisert.

Bortsett fra den nedarvede Plus Ultra spesialen (hos alle tre krigerne), er Rising-systemet en bar som lades opp for å forbedre angrepskraft, bevegelseshastighet, restitusjon og Quirk-kraft (hver helts ekstraordinære evne), som i sin tur er den mest karakteristiske fasetten til disse krigerne og må velges for å matche resten av trioen for maksimal effekt. Stikkord som Counter Attack, Target Combo, Unblockable Attack og Block kompletterer utvalget av bevegelser som er felles for alle figurene, uansett stil, og bare de som behersker dem, vil få de beste karakterene i klassen.

Som i andre tag team-spill handler det om å bytte figur i det taktisk ideelle øyeblikket, enten det er for å forsvare seg, gå til motangrep eller, fremfor alt, for å sette sammen en spektakulær angrepskombinasjon, og til og med bytte midt i en kombo. I en slags "stein, saks, papir" kan man ved å unnvike eller gå til motangrep kvitte seg med motstanderens initiativ og starte spillet med finter og krefter på nytt.

Både et glimt av åpningen og en grundig forklaring av kampsystemet vises i denne nye spilltraileren :

Spillets grensesnitt har blitt forbedret og modernisert, og alt er nå tydeligere synlig. Grafikken fungerer, men jeg hadde forventet litt mer luksus og finesse for PS5, selv om det er en tidlig versjon. Stemmene og varemerket "second gear, third gear" fra Izuku's Quirk løftet imidlertid stemningen.

"Veien vi har gått så langt, kanskje alt var for den dagen. Det var dagen da min... nei, vår kamp begynte!"

Resten av kampene gikk med til å ta en del skade, og i den korte delen av historiemodusen snakket jeg med Professor Shota Aizawa eller den, ahem, allmektige All Might, i en rekke dialoger i utkanten av byen som ga et glimt av hvordan fortellingen ville utfolde seg. Etter det reiste vi selvfølgelig til Okuto Island.

My Hero: One's Justice 2 var allerede et spesielt spill, kanskje litt for dedikert til fansen, men det kan ingen klage på når det gjelder en serie som har eksistert så lenge. Enda mindre nå, når det kommer til en slutt og All's Justice gjenskaper hele sesong 8 og dens finale, selv om det inkluderer noen tilgjengelighetsfunksjoner. Det lille jeg prøvde ser bra ut for fans, og det kan også være et dypt og variert kampspill hvis det er godt innstilt.