Predal, om mer mangfold i dagens animasjon: "Det er en enorm mulighet for oss kunstnere å vise arbeidet vårt direkte på lerretet"

Under Comicon Napoli 26, som nylig ble arrangert i Napoli, fikk vi sjansen til å snakke med mange fagfolk fra film-, tegneserie- og videospillverdenen. Den italienske messen er et tverrfaglig knutepunkt for alle popkulturentusiaster, og i år var det kunstneren Aurélien Predal som hadde designet plakaten som promoterte alle disse aspektene ved Comicon.

Kunstneren, som har arbeidet med noen av de mest innbringende animasjonsfilmene det siste tiåret (som Despicable Me, Inside Out 2, Star Wars: Visions-serien og den nylige live-action-filmen Project Salvation), har en dyp forståelse av både mediets nåværende tilstand og retningen det er på vei i.

Og i motsetning til hva som kunne se ut til å være tilfelle for noen år siden, beveger animasjonsfilmen seg i retning av en mer tradisjonell tilnærming til produksjonen, men med et større mangfold i stil og tematikk. Det handler ikke bare om å tilfredsstille et samtidspublikum med en spesifikk form for konsum, slik tilfellet kan være med Super Mario Galaxy Movie, men om å gi en stemme til sensibiliteter fra alle verdenshjørner.

"Lenge var det mye eksperimentering innen animasjon, men det var begrenset til kortfilmer eller studentprosjekter. Og jeg synes det er ganske nytt at det nå lages konvensjonelle filmer - noen store filmer som utforsker en mer kunstnerisk side. Jeg tror det er en stor forskjell fra for 10 eller 20 år siden. Da hadde man det, men med et lite europeisk budsjett, og nå har man det med store budsjetter, og det er mange som ser det."

Nå som mainstream-investeringene ser mer positivt på kunstneriske meritter, spesielt etter en lang periode der man har satset alt på 3D-animasjon, er dette "skrittet tilbake" faktisk et skritt mot nye veier, som skiller seg fra alt som har vært før.

"Jeg tror det er en enorm mulighet for oss kunstnere til å vise arbeidet vårt direkte på lerretet, for vanligvis, spesielt med CGI-filmer, jobber du som kunstner på en film, du utvikler karakterene, du utvikler kulissene, men så blir det tolket av et team av CG-kunstnere som gjør alt i 3D."

"Så du har denne oversettelsen. Og jeg tror du fortsatt har litt oversettelse nå, men det er i det minste mye mer direkte. Og det tror jeg man fortsatt hadde i 2D-filmens dager. Det var litt synd, men vi mistet det på en måte underveis med 3D. Du trengte denne tekniske kunnskapen for å få ting på lerretet.

Men nå er vi på en måte i ferd med å bygge den broen igjen. Personlig er jeg veldig glad for det."