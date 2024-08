Predator: Badlands begynner innspillingen, synopsis lekker

Etter suksessen med Prey, ser det ut til at Dan Trachtenberg vil lede Predator-franchisens fremtid i en tid fremover. I tillegg til Prey 2, vil regissøren også styre Predator: Badlands, en film som foregår en gang i nær fremtid.

Ifølge en lekkasje oppdaget av AVPGalaxy, kan filmen allerede være under innspilling i New Zealand. En casting call-side oppdaget av publikasjonen avslørte ikke bare at en film med kodenavnet Backpack skyter i New Zealand akkurat nå med Dan Trachtenberg som regissør, men det ga oss også en tidlig synopsis, som lyder som følger:

"En banebrytende film der en av de to hovedhistoriene dykker ned i det intrikate båndet mellom to svært forskjellige søstre, og deres familiebånd blir satt på den ultimate prøven når de forfølger forskjellige veier og oppdrag."

Veldig vagt, men utlysningen ber om en hovedrolleinnehaver til å spille to søstre. Vi hadde hørt at Elle Fanning skulle spille hovedrollen i Predator: Badlands, så vi må vente og se om det falt gjennom eller ikke. Uansett ser det ut til at den neste Predator-filmen er på vei.