Predator: Badlands blir den første Predator-filmen uten R-klassifisering

Predator: Badlands Dan Trachtenbergs neste Predator-film har som mål å være en voldelig film, men det ser ikke ut til å ha skremt sensurmyndighetene, for de er ganske fornøyde med å gi filmen en PG-13 (i utgangspunktet en 12A eller kanskje 15 her i Storbritannia.) Dan Trachtenbergs neste Predator-film vil ha kropper revet i to og blod i massevis, men det viktigste poenget er at ingen mennesker vil bli skadet.

IGN besøkte nylig innspillingen av Predator: Badlands, hvor de fant ut at filmen kommer til å bli den første Predator-filmen uten R-rating. "Vi får se hvor den ender opp, men vårt håp er at den kan være en PG-13 som føles som en R", sa produsent Ben Rosenblatt. "Det er på en måte vårt håp. Og egentlig handler det om å kunne utvide publikum for en film som dette."

"Vi har ingen mennesker i filmen, så vi har ikke noe rødt blod fra mennesker", fortsatte han. "Så vi håper at det vil være til vår fordel. Vi kommer til å gå så hardt til verks som vi bare kan innenfor disse begrensningene, og vi tror vi kommer til å kunne gjøre noen ganske grusomme ting. Men i andre farger enn rødt."

Teknisk sett er det mennesker med i filmen, men de er det filminteresserte kanskje vil kalle skuespillere, som spiller karakterer som er synthesizere. Så vi kan nok forvente oss en regnbue av væsker som spruter ut av robot-, Predator- og monsterkropper, men ingenting som minner oss om at vi bare er store, gamle poser med hud. Jippi!

Predator: Badlands kommer på kino den 7. november.