Predator: Badlands blir "som Chewbacca og C-3PO: The Movie"
Dan Trachtenberg vil at vi skal ha det litt gøy sammen med masse blod, innvoller og eksplosjoner.
Predator er egentlig ikke en franchise som er kjent for sin komiske side, men regissør Dan Trachtenberg håper å vise en lysere side av de stygge romvesenene i den kommende Predator: Badlands. Det virker som om vi får se en usannsynlig duo i filmen, på samme måte som Chewbacca og C-3PO.
"Jeg har gjort sammenligningen at det er som Chewbacca og C-3PO: The Movie. Men C-3PO er den nervøse Nellie; det morsomme med Thia er at hun er helt uberørt", sa Trachtenberg, og beskrev hvordan det er noen forskjeller mellom den gylne droiden og Elle Fannings robotkarakter i Badlands. "Hun er positiv under alle omstendigheter. Du får en smakebit av den personligheten i traileren når hun dukker opp i bildet etter å ha skåret opp noen gale skapninger. Det er en veldig morsom rollefigur å ha sammen med en Predator, en Yautja som er en skikkelig hardhaus og ikke vil snakke så mye."
I den nyeste utgaven av SFX Magazine (via GamesRadar) snakket Trachtenberg også om den komiske siden av filmen. "Det er ingenting som en latter som er en katartisk utløsning midt i all intensiteten og volden og alt det der. Så jeg elsker når det er komedie og moro i en actionfilm. Jeg reagerer ikke når noe bare er ren komedie, av en eller annen grunn faller jeg ikke så ofte. Så det var en glede å lage en film som dette, der jeg får omfavne de tingene jeg liker i actionfilmer," sier han.
Predator: Badlands har premiere 7. november.