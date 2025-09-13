Predator: Badlands blir "som Chewbacca og C-3PO: The Movie"

HQ

Predator er egentlig ikke en franchise som er kjent for sin komiske side, men regissør Dan Trachtenberg håper å vise en lysere side av de stygge romvesenene i den kommende Predator: Badlands. Det virker som om vi får se en usannsynlig duo i filmen, på samme måte som Chewbacca og C-3PO.

"Jeg har gjort sammenligningen at det er som Chewbacca og C-3PO: The Movie. Men C-3PO er den nervøse Nellie; det morsomme med Thia er at hun er helt uberørt", sa Trachtenberg, og beskrev hvordan det er noen forskjeller mellom den gylne droiden og Elle Fannings robotkarakter i Badlands. "Hun er positiv under alle omstendigheter. Du får en smakebit av den personligheten i traileren når hun dukker opp i bildet etter å ha skåret opp noen gale skapninger. Det er en veldig morsom rollefigur å ha sammen med en Predator, en Yautja som er en skikkelig hardhaus og ikke vil snakke så mye."

I den nyeste utgaven av SFX Magazine (via GamesRadar) snakket Trachtenberg også om den komiske siden av filmen. "Det er ingenting som en latter som er en katartisk utløsning midt i all intensiteten og volden og alt det der. Så jeg elsker når det er komedie og moro i en actionfilm. Jeg reagerer ikke når noe bare er ren komedie, av en eller annen grunn faller jeg ikke så ofte. Så det var en glede å lage en film som dette, der jeg får omfavne de tingene jeg liker i actionfilmer," sier han.

Predator: Badlands har premiere 7. november.