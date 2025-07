Predator: Badlands bringer brutalt sci-fi-kaos

HQ

Regissør Dan Trachtenberg - som kommer rett fra suksessen med Prey og den animerte Killer of Killers - vender tilbake til Predator-universet med Predator: Badlands, en brutal ny del med Elle Fanning i hovedrollen som Thia, en overlevende som tvinges til å alliere seg med en ung, forvist Predator på en fiendtlig fremmed planet.

Denne gangen lener Trachtenberg seg på fullblods sci-fi blodbad. Traileren gir en forsmak på hva som venter: en dødelig verden som vrimler av glupske dyr, kjøttetende flora og ubarmhjertig action. Det er høylytt, blodig og forfriskende hemningsløst.

Det kan også være mer enn bare blod og gørr som lurer under overflaten - fans med ørneøyne vil få øye på et Weyland-Yutani-flagg i traileren, noe som antyder en potensiell Alien-Predator-krysning på et senere tidspunkt. Enten det er en bevisst tease eller bare et saftig easter egg, åpner det for spennende muligheter for franchisen.

Predator: Badlands kommer på kino 7. november, og det ser ut til å bli et skikkelig sci-fi-blodbad. Er du klar til å begi deg inn i Badlands?