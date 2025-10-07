Predator: Badlands Denne nye traileren viser intens action

HQ

Den dødeligste planeten i universet venter på oss i Dan Trachtenbergs kommende Predator: Badlands, der vi følger Dek - en ung Predator som tvinges til å kjempe mot umulige odds. Underveis finner han en uventet alliert i Thia, et syntetisk vesen fra Weyland-Yutani. Deres felles mål? Å overleve, koste hva det koste vil.

Badlands utspiller seg i fremtiden i en fjern og dødelig verden, og handler om en utstøtt Predator (spilt av nykommeren Dimitrius Schuster-Koloamatangi) som slår seg sammen med Thia (Emmy- og Golden Globe-nominerte Elle Fanning) på en farefull jakt etter den ultimate motstanderen.

Etter den kritikerroste Prey fortsetter Trachtenberg å snu Predator-formelen på hodet - og Badlands ser ut til å bli et påfallende annerledes beist. Enten det er det nedstrippede overlevelsesfokuset eller den emosjonelle kjernen mellom jeger og maskin, kan dette være den mest vågale Predator-filmen hittil. Predator: Badlands kommer på kino 7. november.

