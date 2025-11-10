Predator: Badlands får den største verdensomspennende debuten for en Predator-film

HQ

Predator: Badlands Prey ser ut til å bevise at IP-en er i trygge hender med regissør Dan Trachtenberg. Etter at Prey ikke ble lansert på kino i 2022, men nå som Trachtenbergs neste film har noen fanfare, måtte vi selvfølgelig se den på kino.

Filmen har klart å trekke inn den største billettkontoråpningen av noen Predator-film, og tjente 80 millioner dollar over hele verden (via BoxOfficeMojo). Med et produksjonsbudsjett på 105 millioner dollar, er det sannsynligvis fortsatt en vei å gå før Predator: Badlands er helt i grønt.

Predator-fans må bare gå ut og se filmen, for til tross for at vi nærmer oss slutten av året, er det noen andre actionfilmer som kan fjerne den fra førsteplassen på kinotoppen. The Running Man, for eksempel, slippes denne fredagen, og det samme gjør Now You See Me: Now You Don't.

Sjekk ut vår anmeldelse av Predator: Badlands her.