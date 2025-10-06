Predator: Badlands får en tegneserieserie som fungerer som en offisiell prequel

HQ

Til høsten vil Predator fans strømme til kinoene for å se det neste prosjektet til regissør Dan Trachtenberg. Actionfilmen, som har fått navnet Predator: Badlands, blir sett på som litt av en buddy hero-film, der en Predator kriger slår seg sammen med en lemlestet syntetisk for å ta fatt på en umulig jakt.

Selv om filmen vil eksistere i seg selv, vil Marvel og 20th Century Studios publisere en tegneserie som fungerer som en offisiell prequel til filmen, for de som ønsker mer og er på utkikk etter mer historie rundt prosjektet. Den er kjent som Predator: Badlands (2025), og hva denne serien lover, forklarer sammendraget :

"Den offisielle forløperen, laget i samarbeid med regissør Dan Trachtenberg, til den nye, etterlengtede filmen, Predator: Badlands, er her! En ung Yautja-kriger får en tilsynelatende enkel oppgave av sin far: Han skal hente et stykke teknologi fra et forlatt romskip som styrtet for mange år siden. Men inni ligger en eldgammel og dødelig trussel og venter. Nå vil Predator bli byttet ..."

Første utgave kommer ut 12. november, noen dager etter at filmen har premiere 7. november. Den er skrevet av Ethan Sacks, og for å få en forsmak på hva slags action tegneserien lover, sjekk ut forsidebildet nedenfor.

