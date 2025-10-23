Predator: Badlands får enda en trailer før lanseringen neste måned

HQ

Universal har kanskje oppført den siste traileren på Predator: Badlands som den "siste traileren", men det hindret ikke studioet i å slippe en internasjonal trailer et par uker senere, som gir oss enda mer innsikt i den kommende filmen.

Dan Trachtenbergs Predator: Badlands ser ut til å være en blanding av en Predator-hevn og en historie om å bli voksen, der vi ser hovedpersonen vår jakte på et beist på en utrolig fiendtlig planet, samtidig som han håper å ta livet av en annen Predator med hvite dreads. Veldig ondskapsfullt.

Weyland-Yutani-synthene vil også gjøre seg bemerket, og Predator skjærer seg gjennom skvadroner av dem, noen av sine artsfrender og massevis av massive skapninger for å ta sine trofeer og bli en ekte jeger.

Ta en titt på den nye traileren nedenfor, og la oss få vite om du kommer til å se Predator: Badlands når den lanseres den 7. november.