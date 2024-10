Predator: Badlands har premiere sent i 2025

HQ

Til tross for at ikke alle filmene har holdt mål, fortsetter Predator å være ekstremt populær, og etter den svært vellykkede Prey i 2022 har det vært stor interesse for neste del i serien.

Og det er faktisk flere prosjekter på trappene, ikke minst en oppfølger til nevnte Prey, men også Predator: Badlands. Den vet vi foreløpig svært lite om, men faktum er at vi bør få høre mer snart, for det er nå bekreftet at den får premiere 7. november 2025, etter at Marvel trakk tilbake rebooten av Blade som skulle slippes da.

Predator: Badlands ryktes å utspille seg i fremtiden, og den er regissert av Dan Trachtenberg, som også har skrevet manuset. Den eneste bekreftede skuespilleren så langt er Elle Fanning.

Takk til ComicBook.com