Predator: Badlands Regissøren sier at han ville bygge videre på Alien- og Predator-forbindelsene utenfor filmene

Dan Trachtenberg ser ut til å ha Predator-serien i trygge hender, hvis man skal dømme etter hans tre filmer om romvesenjegerne. Det er imidlertid tydelig at han ikke bare er interessert i Yautjaene alene, ettersom Predator: Badlands gir et nikk til Alien med utseendet til Weyland-Yutani-synthene.

I en samtale med GamesRadar avslørte Trachtenberg at han hadde fått ideen til crossoveren da han tenkte på Alien vs. Predator-filmene. "Det var egentlig bare å tenke på VS-filmene; Alien vs. Predators som kom ut veldig raskt rundt samme tid, Freddy vs. Jason og hva som helst," sa han. "For meg føltes det bare som om det var en måte å inkludere ting i filmuniversene som allerede er åndelig forbundet, og involvere dem i én historie, i én film. Det er kulere enn å si: 'Det er den store greia mot den store greia fra franchisen!'"

"Vi tok bare Weyland-Yutani, vi tok bare synthene, og vi syntes det var noe litt mer elegant med det," fortsatte han. "Kanskje det kan vokse til noe større på sikt. Men jeg synes det er kulere at det bare er disse små, forskjellige berøringspunktene som får det hele til å føles som et sammenhengende univers. Og hvis alt dette er nytt for deg, trenger du ikke å ha gjort noen hjemmelekse. Det kan bare være en rå film som gir mening på egen hånd."

Det hadde vært interessant å se hvor denne forbindelsen kunne gå, men inntil videre er det nok best å holde Aliens og Predators atskilt, ettersom de begge beviser hvor kule de kan være på egen hånd.